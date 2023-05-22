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148Фото: polisia.kz
Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане
В Астане задержали иностранца, находящегося в международном розыске за изнасилование, совершённое в Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП на транспорте в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержан гражданин Германии, 1960 года рождения, находящийся в международном розыске с 2019 года", - сказано в сообщении.
Мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного статьёй 177 УК Германии - “Изнасилование“.
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