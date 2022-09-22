"Разводом" оказалось сообщение о школьнике-гении и чудодейственных каплях для глаз

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Редакция сайта Factcheck.kz разобрала статью газеты "Жить здорово", в которой рассказывается о казахстанском школьнике Абылае Ордабаеве, создавшем чудодейственный препарат "Визория" против болезней зрения, сообщает BaigeNews.kz.

Согласно сюжету материала, казахский гений, движимый благородной целью помочь своей бабушке, которая страдает макулодистрофией сетчатки, совершает грандиозное научное открытие и, тем самым, "затыкает за пояс именитых учёных". Результат работы вундеркинда — капли и эликсир для глаз "Визория", с помощью которых, как рассказывает школьник, вылечились тысячи людей (включая его бабушку), и которые продаются по "адекватной" цене, чтобы "простые люди" успели приобрести лекарство и избавиться от заболевания.

Снимок статьи из газеты "Жить здорово"

Фактчекеры после поисков информации пришли к однозначному выводу: история является абсолютной выдумкой авторов статьи: не было ни одарённого подростка, ни бабушки, ни пресс-конференции, ни международного конгресса, на котором вымышленный школьник презентовал своё открытие, как нет и премии "Открытие года в медицине". А "Визория" не является лекарственным средством и не вернёт утраченное зрение.

Источник фейка - газета "Жить здорово", на страницах которого появилась история, не имеет электронной версии сайта, выходных данных и сведений о редакции. Экземпляры печатного издания, как правило, распространяются курьерами, которые кладут их в почтовые ящики и прикрепляют к дверям квартир.

Похожая газета под названием "Секреты здоровья" издаётся и в России. Судя по всему, обе периодики выпускаются одним издателем либо являются одной газетой с разными названиями для двух рынков.

Что касается личности человека, выдаваемого за казахского гения Абылая Ордабаева, то в Сети отсутствует какая-либо информация о нём. Обратный поиск по изображению выдаёт лишь снимки той же газеты, которая уже успела стать мемом.

Фактчекеры выяснили, что у мифического Абылая в 2019-м году был предшественник, студент-вундеркинд и тоже казахстанец Павел Мельник, якобы выступивший с аналогичным сенсационным открытием на Европейском конгрессе врачей-офтальмологов с уникальной формулой спасения от слепоты. Этот фейк уже был разобран на Stopfake.kz.

Стоит отметить, что в подобных историях могут меняться имена, конгрессы, болезни, страны, однако одно остаётся неизменным — назойливая реклама сомнительных препаратов.

"Рекламируемые капли и эликсир "Визория" не являются ни лекарственным средствами, ни даже биологически активными добавками (БАД). Об этом открыто сообщается в описаниях продуктов. В инструкции к каплям сообщается, что "Визория" разработана "для бережного ухода за очень нежными тканями век". При этом в списке показаний к применению — различные болезни зрения, от макулодистрофии сетчатки до катаракты и глаукомы. Такой же список имеется в инструкции к эликсиру "Визория", там уже написано, что приём эликсира помогает, среди прочего, "запустить процесс регенерации поврежденных тканей хрусталика и сетчатки", - отметили фактчекеры.

Препарат в реестре лекарственных средств, разумеется, не значится. Нет в Сети информации и о каких бы то ни было научных испытаниях, свидетельствующих о том, что "Визория" помогает в лечении глазных болезней.