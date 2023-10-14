Разрыв отопительного котла произошёл в бане в ВКО, есть погибший
Вчера, 23:42
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Вчера, 23:42Вчера, 23:42
110Фото: ДЧС ВКО
В ВКО в общественной бане города Зайсан произошёл разрыв отопительного котла на твёрдом топливе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
По предварительным данным, погиб владелец объекта. Госпитализированы мужчины 1984 и 1991 годов рождения.
Посетителей в бане в момент происшествия не было. Сотрудники ДЧС производят разбор частично обрушившегося здания.
"Мобилизованы все службы, местные исполнительные органы. На место выехал аким области Ермек Кошербаев и начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев", - сообщается в пресс-релизе.