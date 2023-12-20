Разработать новую финансово-экономическую модель управления Казводхозом призвала депутат

Новую финансово-экономическую модель управления РГП "Казводхоз" призвала разработать депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Ажар Сагандыкова считает, что для создания новой финансово-экономической модели управления РГП "Казводхоз" необходимо сохранить уникальную инфраструктуру и постепенно вывести канал имени Канаша Сатпаева в самостоятельное юридическое лицо.

Мажилисмен отметила, что буквально на днях сотрудники канала направили открытое письмо депутатам. В нём отмечается, что из-за нехватки оперативного персонала он вынужден работать по трёхсменному графику на изношенном оборудовании, требующем срочного ремонта. А из-за низкой оплаты труда ремонты насосных агрегатов не производятся.

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз" удручают. В отчёте сказано о неэффективном управлении предприятием, финансовая устойчивость его равна 98%, по сути, является мнимой. На реализацию проекта "Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей" в 2017 году РГП "Казводхоз" получен займ от Европейского банка реконструкции и развития под государственную гарантию на сумму 173,8 миллиона долларов. Уже семь лет мы всей страной наблюдаем как просто миллионы бюджетных средств практически уплывают в никуда", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что уже дважды был продлён срок доступности займа с четырёх до шести лет в сумме 270,7 миллиона тенге, которые стали экономическими потерями. Начислялась комиссия за резервирование на весь объем в сумме 1 565,3 тысячи долларов или 394,2 миллиона тенге, несмотря на то что работы в двух областях даже не начинались в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

Ажар Сагандыкова также отметила, что эти средства можно было потратить на поддержку инклюзивного общества и лечение детей. Однако больше всего, по словам депутата, пугает, что при высокой степени риска банкротства предприятия руководство "Казводхоза" выставило канал основным гарантом-залогом.