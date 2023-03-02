Разработанная казахстанскими селекционерами пшеница "Таймас" получила патент

Фото: министерство сельского хозяйства РК

Учёные научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И.Бараева разработали новый сорт зерна "Таймас". Он успешно прошёл государственную проверку и получил патент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Новый сорт акмолинские селекционеры исследовали последние 15 лет. В зерновом центре отмечают, что "Таймас" устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине, которая является одной из главных причин снижения урожайности пшеницы, особенно в северных регионах страны.

"По технологическим показателям качества зерна "Таймас" относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5 процента, а белка – 15,1-15,7 процента. За годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на восемь центрнеров с гектара превзошёл другие сорта. "Таймас" отлично подойдёт для возделывания в условиях Северного Казахстана", — отмечается в сообщении.

"Таймас" включён в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.