Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом

40-летний водитель на автомобиле BMW погиб на трассе Павлодар – Кызылорда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.

В полиции рассказали, что происшествие случилось 27 августа в 17:30 на трассе Павлодар – Кызылорда в двух километрах от села Байет возле Экибастуза.

Он не справился с управлением и налетел на металлический отбойник, после чего машина опрокинулась в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По автоматическим данным аппаратно-программного комплекса "Зерек-2", установленного на трассе, водитель разогнал свой автомобиль до 218 километров в час.