Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом
Сегодня, 15:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
489Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов
40-летний водитель на автомобиле BMW погиб на трассе Павлодар – Кызылорда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.
В полиции рассказали, что происшествие случилось 27 августа в 17:30 на трассе Павлодар – Кызылорда в двух километрах от села Байет возле Экибастуза.
Он не справился с управлением и налетел на металлический отбойник, после чего машина опрокинулась в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По автоматическим данным аппаратно-программного комплекса "Зерек-2", установленного на трассе, водитель разогнал свой автомобиль до 218 километров в час.
Самое читаемое
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
- Бельгийский студент рассказал для чего изучает казахский язык