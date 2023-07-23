Размытую селем дамбу на плотине Талгар восстановили

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В Талгарском районе Алматинской области, где от слевого потока пострадала земляная дамба, защитные сооружения работают в штатном режиме, сообщили в "Казселезащите", передаёт BaigeNews.kz.

"Дамба на реке Талгар восстановлена в оперативном порядке силами Казселезащиты. Защитные сооружения работают в штатном режиме", — сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов.

Напомним, ночью 22 июля на бревноуловителе плотины Талгар произошёл размыв на правой стороне земляной дамбы. После получения сигнала "СЕЛЬ" спасателям пришлось оперативно эвакуировать около 150 отдыхающих из зоны селевого риска.