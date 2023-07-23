Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали

Фото: Скриншот с видео "Казселезащита"

В Талгарском районе Алматинской области сохраняется сложная обстановка из-за селевого паводка, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "Казселезащиты", ночью 22 июля на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы.

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"В результате образовалось промоина длиной 5,5 метра, шириной три метра, глубиной — 1,2, объёмом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала. В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. Филиалом на опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения из числа специалистов ОЧС (на мостовых перездах)", — сообщили в "Казселезащите".

После получения сигнала "СЕЛЬ" спасателям пришлось оперативно эвакуировать около 15- отдыхающих из зоны селевого риска.