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  • Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали
Скриншот с видео "Казселезащита" Сегодня, 10:16
72
Сегодня, 10:16
72
Фото: Скриншот с видео "Казселезащита"

Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали

В Талгарском районе Алматинской области сохраняется сложная обстановка из-за селевого паводка, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "Казселезащиты", ночью 22 июля на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ТЖМ “Қазселденқорғау” ММ (@kazselezashita)

"В результате образовалось промоина длиной 5,5 метра, шириной три метра, глубиной — 1,2, объёмом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала. В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме. Филиалом на опасных участках реки Талгар выставлены мобильные посты наблюдения из числа специалистов ОЧС (на мостовых перездах)", — сообщили в "Казселезащите".

После получения сигнала "СЕЛЬ" спасателям пришлось оперативно эвакуировать около 15- отдыхающих из зоны селевого риска.

 

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Сегодня, 10:16
72
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