Разлив нефти на Каспии: экологи озвучили итоги облёта
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Экологи совершили облёт места, где, по утверждению общественников, произошло загрязнение Каспийского моря нефтью. Пятна не обнаружили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии и природных ресурсов РК.
"2 апреля по факту сообщения о наличии нефтяного пятна в районе месторождения Кашаган, опубликованного в социальных сетях, руководителем департамента экологи совместно с представителями департамента по чрезвычайным ситуациям, специализированной природоохранной прокуратуры проведён облёт на вертолёте северной части Каспийского моря. В результате факт разлива нефти в Каспийское море не подтвердился", - сообщили в ведомстве.
Ранее о ЧП написала на своей странице в Facebook глава эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.
С заявлением выступили в компании NCOC.
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