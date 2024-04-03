Разлив нефти на Каспии: экологи озвучили итоги облёта

Экологи совершили облёт места, где, по утверждению общественников, произошло загрязнение Каспийского моря нефтью. Пятна не обнаружили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии и природных ресурсов РК.

"2 апреля по факту сообщения о наличии нефтяного пятна в районе месторождения Кашаган, опубликованного в социальных сетях, руководителем департамента экологи совместно с представителями департамента по чрезвычайным ситуациям, специализированной природоохранной прокуратуры проведён облёт на вертолёте северной части Каспийского моря. В результате факт разлива нефти в Каспийское море не подтвердился", - сообщили в ведомстве.

Ранее о ЧП написала на своей странице в Facebook глава эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

С заявлением выступили в компании NCOC.