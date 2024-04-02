Разлив нефти на Каспии: экологи проверят данные общественников
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Общественники в Атырау заявили о крупном разливе нефти в районе Кашаганского месторождения. Информацию будут проверят специалисты Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.
О ЧП написала на своей странице в Facebook глава эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.
"По данным космического мониторинга 30 марта в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив. Его причинами могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче; сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации; аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив. Площадь разлива около семи квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря", - сообщила общественница.
Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии Атырауской области.
"Будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно", - заявили в ведомстве.
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