Разлив нефти на Каспии: экологи проверят данные общественников

Общественники в Атырау заявили о крупном разливе нефти в районе Кашаганского месторождения. Информацию будут проверят специалисты Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.

О ЧП написала на своей странице в Facebook глава эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

"По данным космического мониторинга 30 марта в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив. Его причинами могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче; сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации; аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив. Площадь разлива около семи квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря", - сообщила общественница.

Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии Атырауской области.