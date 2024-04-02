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Разлив нефти на Каспии: экологи проверят данные общественников

Сегодня, 16:32
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Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии

Общественники в Атырау заявили о крупном разливе нефти в районе Кашаганского месторождения. Информацию будут проверят специалисты Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.

О ЧП написала на своей странице в Facebook глава эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

"По данным космического мониторинга 30 марта в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив. Его причинами могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче; сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации; аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив. Площадь разлива около семи квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря", - сообщила общественница.

Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии Атырауской области.

"Будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно", - заявили в ведомстве.

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