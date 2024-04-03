Разлив нефти на Каспии: оператор Кашагана сделал заявление
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Оператор Северо-Каспийского проекта, компания NCOC опровергла информацию о разливе нефти в Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
"Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта 2024 года, в 7:43 (GMT+5) или 2:43 (UTC), не была доказательно подтверждена.
Согласно снимкам, сделанным со спутников SENTINEL-1A 30 марта 2024 года и TerraSAR-X 2 апреля 2024 года, на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения Кашаган, наблюдалось природное явление. На других снимках, сделанных в последующие дни, такие явления уже отсутствовали", - говорится в сообщении.
Указанный в публикации участок вблизи острова D был обследован, каких-либо разливов и утечек не обнаружено. Морские объекты компании NCOC работают в штатном режиме.
"С момента начала добычи в 2016 году на производственных объектах NCOC не было зарегистрировано ни одного разлива углеводородов, о чем NCOC регулярно сообщает, например, посредством ежегодного отчета об устойчивом развитии", - добавили в NCOC.
Ранее сообщалось, общественники в Атырау заявили о крупном разливе нефти в районе Кашаганского месторождения. Информацию будут проверят специалисты Минэкологии.
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