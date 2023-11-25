Разгромом завершился второй бой Казахстан — Узбекистан на юниорском ЧМ-2023 по боксу
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
45Фото: sports.kz
На юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения) состоялось второе противостояние Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 66 килограммов казахстанский боксер Бекарыс Нурмухан встретился с узбекистанцем Акбаром Ахмадовым и проиграл ему единогласным решением судей — 0:5.
Таким образом, Бекарыс Нурмухан не смог выйти в следующую стадию турнира и досрочно завершил выступление на мировом первенстве. Отметим, что вчера, в первый день соревнований, Казахстан также уступил Узбекистану: Бауыржан Муратов в 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов проиграл узбекистанскому боксеру Пахлавонжону Иброхимову.
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