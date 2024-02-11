Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
Сегодня, 08:44
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Сегодня, 08:44Сегодня, 08:44
228Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с Пак Сохён из Южной Кореи провела полуфинальный матч на турнире в Мумбаи (Индия) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале Куламбаева и Пак Сохён встретились с представительницей Нидерландов Арианной Хартоно и индийской теннисисткой Пратаной Томбаре и разгромно уступили им в двух сетах — 2:6, 1:6. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.
Таким образом, Жибек Куламбаева и ее напарница завершили выступление на турнире. Ранее они победили итальянок Анжелику Морателли и Камиллу Розателло — 7:6, 6:2 — и дуэт Карол Монне (Франция) / Екатерина Яшина (Россия) — 7:6, 6:1.
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