Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с Пак Сохён из Южной Кореи провела полуфинальный матч на турнире в Мумбаи (Индия) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Куламбаева и Пак Сохён встретились с представительницей Нидерландов Арианной Хартоно и индийской теннисисткой Пратаной Томбаре и разгромно уступили им в двух сетах — 2:6, 1:6. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.

Таким образом, Жибек Куламбаева и ее напарница завершили выступление на турнире. Ранее они победили итальянок Анжелику Морателли и Камиллу Розателло — 7:6, 6:2 — и дуэт Карол Монне (Франция) / Екатерина Яшина (Россия) — 7:6, 6:1.