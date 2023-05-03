Разговорники казахского раздадут кондукторам в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

На павлодарском автокомбинате после конфликта между контролёром и пассажиром усилят изучение казахского языка. Об этом сообщил директор предприятия Александр Панченко на круглом столе при организации управления информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На встрече обсуждали качество услуг в сфере пассажирских перевозок.

Как отметил руководитель управления культуры и развития языков Медет Тауаскан, в регионе созданы все условия для бесплатного освоения государственного языка.

По словам Александра Панченко, подобный инцидент на его предприятии произошёл впервые. Но он уверен, что такого больше на повторится.

"На фоне того, что произошло, мы выступаем с инициативой интенсификации изучения казахского языка. Последний случай выявил ряд недоработок, над которыми нам надо потрудиться. На предприятии есть класс по изучению казахского языка, который пока используется слабо. Мы убедились, что кондуктор – особая профессия, представители которой должны хотя бы минимально знать казахский язык для обслуживания пассажиров", – заявил Панченко.

Кондукторам раздадут разговорники, при поддержке управления культуры интерьер автобусов разбавят афоризмами казахских деятелей и плакатами-словарями.

Такие же курсы действуют и в павлодарском трамвайном управлении. Как сказал руководитель Муслим Махмудов, все кондукторы трамваев знают казахский на базовом уровне.

Руководитель центра Ana Tili Шолпан Кинжикова напомнила о необходимости пробуждения в обществе желания к изучению казахского. Также участники круглого стола выражали пожелания перевозчикам обратить внимание на стрессоустойчивость и уровень культуры работников общественного транспорта.