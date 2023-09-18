Разбойное нападение на ломбард сняла камера видеонаблюдения в Актобе

Ломбард ограбили на миллион тенге в Актобе. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление совершено 15 сентября.

Вечером в помещение зашёл мужчина в медицинской маске и солнечных очках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы миллион тенге. А после скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции задержан по месту проживания 42-летний подозреваемый.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Мужчина водворён в ИВС.