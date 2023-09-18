Разбойное нападение на ломбард сняла камера видеонаблюдения в Актобе
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
304Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Ломбард ограбили на миллион тенге в Актобе. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление совершено 15 сентября.
Вечером в помещение зашёл мужчина в медицинской маске и солнечных очках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы миллион тенге. А после скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудниками полиции задержан по месту проживания 42-летний подозреваемый.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Мужчина водворён в ИВС.
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