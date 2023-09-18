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Разбойное нападение на ломбард сняла камера видеонаблюдения в Актобе

Сегодня, 16:57
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Ломбард ограбили на миллион тенге в Актобе. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Преступление совершено 15 сентября.

Вечером в помещение зашёл мужчина в медицинской маске и солнечных очках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы миллион тенге. А после скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции задержан по месту проживания 42-летний подозреваемый.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Мужчина водворён в ИВС.

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