Разборки с ножом устроили водители в Караганде

В Караганде между водителями произошёл конфликт из-за манёвра на дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Два автомобиля заехали с проезжей части на парковку и стали выяснять отношения. Водитель одной из машин, защищаясь от молодых парней, достал нож. Вскоре молодой человек самовольно снял госномер на чужой машине. На месте конфликта находился директор службы "Скорая медицинская помощь" Карагандинской области Зульфикар Абилкасимов. Он объяснил парню, что снимать госномер самовольно гражданским лицам запрещено. Абилкасимов убедил молодого человека вернуть госномер водителю.

На место происшествия прибыли полицейские.

"Установлены все участники инцидента. Конфликт произошёл из-за манёвра водителем одной из машин на проезжей части. В настоящее время стороны не имеют друг к другу претензий", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В апреле в городе Ленгер Туркестанской области водитель легкового автомобиля избил водителя машины скорой медицинской помощи. Мужчина не уступил дорогу на мосту "скорой", который направлялся на очередной вызов.