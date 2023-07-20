Нападение на водителя "скорой" попало на видео в Туркестанской области

Водители легковушки и "скорой" подрались в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе ДП пояснили, что видеозапись, распространяемая в соцсетях, сделана в апреле.

"28 апреля в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель Volkswagen Passat избил водителя машины скорой медицинской помощи. По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю "скорой", который осуществлял выезд по вызову. В результате между водителями произошёл конфликт, сотрудник "скорой" получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Водителя Volkswagen Passat доставили на медосвидетельствование, которое подтвердило у него лёгкую степень опьянения.

По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК - "Хулиганство".

В ходе следствия водитель "скорой" подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет. Однако выявились другие нарушения.

"25 июня в связи с применением сторон уголовное дело прекращено. На водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы по статье 608 КоАП РК (вождение автомобиля в нетрезвом состоянии) и по части 4 статьи 590 КоАП РК (управление автомобилем с подложными номерами). Автомобиль водворили на штрафстоянку", - утчонили в полиции.

20 июля водителя Volkswagen Passat задержали и доставили в суд для привлечения к административной ответственности.