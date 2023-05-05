Разбитый фонтан и облезлые лошади: сквер в Петропавловске пугает своим видом

Фото: BaigeNews.kz

Сквер в микрорайоне "Береке" города Петропавловска появился в декабре 2020 года. Раньше на этом месте был пустырь. По планам архитекторов, жителей микрорайона должны были радовать большой фонтан, зона отдыха, амфитеатр, детская площадка, беговая дорожка, а также композиции из камней и растений, сообщает BaigeNews.kz.

Однако вопросы к качеству сквера возникли у жителей сразу после его сдачи. А спустя два года, общественное пространство и вовсе стало пугать своим видом.

Акимат города Петропавловска сообщил, что подрядчиком являлся ТОО "Shatyr Group". Компания выполнила работы по устройству брусчатого покрытия, установке малых архитектурных форм, скамеек, освещения. Также были высажено порядка 90 штук деревьев и кустарников. Установили детскую и спортивную площадку, амфитеатр и альпинарий.

Гарантийный срок дается на два года и истек в декабре 2022 года. Поэтому ремонтные работы будут выполняться за бюджетные средства. На данный момент разрабатывается конкурсная документация, после чего будет объявлен конкурс и проведен ремонт, - отметили в акимате.

Как выглядит сквер сейчас, смотрите в нашем видео.