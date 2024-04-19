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Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе

Сегодня, 18:35
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baigenews.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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