Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
139Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
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