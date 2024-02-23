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Растаяла вместе со снегом: когда начнут ремонтировать трассу Алматы–Ташкент

Сегодня, 16:13
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: КазАвтоЖол

Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" не пережила зиму, покрытие исчезло, появились ямы. В компании "КазАвтоЖол" рассказали, когда отремонтируют полотно, передаёт BaigeNews.kz.

"На участке автомобильной дороги "Алматы – Ташкент –Термез" км 274-279 между посёлками Кайнар и Аспара в связи с обильными осадками и значительными перепадами температуры с января наблюдается разрушение защитного слоя покрытия и бетона, а также образование ямочности вдоль продольных и поперечных швов", - сообщили в компании. 

Протяжённость наиболее повреждённого участка составляет один километр. Отрезок находится в Меркенском районе Жамбылской области (276-277 км). 

Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" входит в транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай", она построена в 2012-2014 годах. 

"Дорожники "КазАвтоЖол" после наступления благоприятных погодных условий начнут ремонтные работы по устранению дефектов", - заверили в компании.

 

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