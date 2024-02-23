Растаяла вместе со снегом: когда начнут ремонтировать трассу Алматы–Ташкент
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Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" не пережила зиму, покрытие исчезло, появились ямы. В компании "КазАвтоЖол" рассказали, когда отремонтируют полотно, передаёт BaigeNews.kz.
"На участке автомобильной дороги "Алматы – Ташкент –Термез" км 274-279 между посёлками Кайнар и Аспара в связи с обильными осадками и значительными перепадами температуры с января наблюдается разрушение защитного слоя покрытия и бетона, а также образование ямочности вдоль продольных и поперечных швов", - сообщили в компании.
Протяжённость наиболее повреждённого участка составляет один километр. Отрезок находится в Меркенском районе Жамбылской области (276-277 км).
Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" входит в транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай", она построена в 2012-2014 годах.
"Дорожники "КазАвтоЖол" после наступления благоприятных погодных условий начнут ремонтные работы по устранению дефектов", - заверили в компании.
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