Растаяла вместе со снегом: когда начнут ремонтировать трассу Алматы–Ташкент

Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" не пережила зиму, покрытие исчезло, появились ямы. В компании "КазАвтоЖол" рассказали, когда отремонтируют полотно, передаёт BaigeNews.kz.

"На участке автомобильной дороги "Алматы – Ташкент –Термез" км 274-279 между посёлками Кайнар и Аспара в связи с обильными осадками и значительными перепадами температуры с января наблюдается разрушение защитного слоя покрытия и бетона, а также образование ямочности вдоль продольных и поперечных швов", - сообщили в компании.

Протяжённость наиболее повреждённого участка составляет один километр. Отрезок находится в Меркенском районе Жамбылской области (276-277 км).

Трасса "Алматы – Ташкент – Термез" входит в транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай", она построена в 2012-2014 годах.