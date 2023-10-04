  • 4 Октября, 20:50
  • BAIGENEWS

Рассылку об изменении процедуры ЭЦП прокомментировали в Минфине

Сегодня, 20:40
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facebook.com/egovkz Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40
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Фото: facebook.com/egovkz

С обращением к налогоплательщикам выступили в Минфине Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"От имени налоговых органов на электронную почту поступает SPAM-рассылка с различных адресов об "изменении процедуры ЭЦП". Данное сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к органам государственных доходов. Не рекомендуем проходить по вложенной ссылке", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Рассылка выглядит так:

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