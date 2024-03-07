Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК", c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.

Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.



Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.



Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения 3 должностным лицам ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области", совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.



7 ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.