Расширять структуры службы единого окна рекомендовали Казахстану

Министерство торговли и интеграции РК договорилось с экспертами и послами стран Организации экономического сотрудничества и развития об укреплении взаимодействия по актуальной повестке и усугублении сотрудничества по ключевым направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МТИ.

Глава отдела Евразия ОЭСР Уильям Томпсон отметил на встрече, что решение задач, вызванных геополитическими событиями, требует от стран региона дальнейшей интеграции как на региональном, так и на международном уровнях, модернизации существующей инфраструктуры и устранения барьеров в торговле. В этой связи содействие торговле играет ключевую роль в достижении этих целей, снижая торговые издержки и способствуя интеграции.

По словам министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, главными торговыми игроками в Центральной Азии остаются Казахстан и Узбекистан. На долю РК приходится более половины объема внешнеторговых операций со странами ОЭСР.

"Для Казахстана, как одного из крупнейших партнеров центральноазиатских государств, важно следовать принципам и стандартам ОЭСР в различных секторах экономики. В рамках проекта мы проводим большую работу по укреплению и развитию торговой связанности внутри региона. В этом контексте особый приоритет придается усилению конкурентоспособной экономики и экспортной экосистемы Казахстана", - подчеркнул министр.

Глава подразделения по Центральной Азии отдела Евразия ОЭСР Грегори Леконт представил ключевые пункты обзоров по торгово-транспортной связанности стран центральноазиатского региона и озвучил рекомендации международной организации по дальнейшему совершенствованию торговых процедур.

Он отметил, что несмотря на улучшение показателей упрощения торговли в регионе, рекомендуется продолжать работу по улучшению доступа к документации, стимулировать цифровизацию в процедурах, связанных с торговлей, а также развивать инфраструктуру.

"В частности, Казахстану рекомендуется расширять существующие структуры службы единого окна и снизить затраты на обеспечение соответствия требованиям", - отметил Грегори Леконт.

В ходе мероприятия стороны подчеркнули важность развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), так называемого Среднего коридора.

Посол Литвы Эгидиюс Навикас отметил, что связанность Центральной Азии и Европы через Средний коридор является одной из главных задач в обеспечении транзита товаров.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что в последние годы увеличиваются поставки грузов в Европу через ТМТМ, который проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию. Так, объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос в 1,8 раза, только за 2023 год через ТМТМ было перевезено 2,8 миллиона тонн грузов. Рост составил 86% по сравнению с предыдущим годом.

Проект ОЭСР по изучению потенциала Среднего коридора включает в себя не только вопросы развития инфраструктуры вдоль маршрута, но также затрагивает связанные с ней сервисы. Особое значение для Казахстана, помимо транзитных функций ТМТМ, имеет стимулирование экспорта товаров и услуг. Министерство торговли и интеграции РК и QazTrade проводят активную работу по упрощению торговых процедур и продолжают расширять торговое сотрудничество со странами Центральной Азии.

По информации заместителя генерального директора АО "QazTrade" Нурлана Кулбатырова, реализация рекомендаций ОЭСР и переход на безбумажную торговлю приведет к увеличению товарооборота на 30% в среднесрочной перспективе, что является приоритетным показателем для Казахстана. Он также отметил, что Казахстан участвует во всех аналитических мероприятиях ОЭСР в сфере торговли. В частности, речь идет об Индексе ограниченности торговли услугами ОЭСР (STRI), Показателях содействия торговле ОЭСР и Базе данных по торговле добавленной стоимостью (TiVA).