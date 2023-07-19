Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте

Фото: akorda.kz

На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.

Особое внимание в ходе беседы уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсуждён график предстоящих встреч.