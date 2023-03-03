Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы

"Елена Рыбакина - казахстанская теннисистка, состояние которой на 2023 год составляет около трех миллионов долларов. Елена Рыбакина - многообещающая профессиональная теннисистка из Казахстана, которая произвела фурор на международной теннисной арене. Она уже добилась больших успехов в своей молодой карьере", - пишет портал.