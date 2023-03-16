Расходы республиканского бюджета увеличились на 2,2 триллиона тенге

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В Сенате рассмотрели закон об уточнении республиканского бюджета на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил параметры республиканского бюджета на текущий год.

По его словам, поступления бюджета составят 19,3 триллиона тенге с увеличением на 1,5 триллиона тенге. Дефицит сохранён на уровне 2,7 процентов к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 триллиона тенге.

"В целом дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 триллиона тенге по следующим приоритетным направлениям. Первое - на реализацию инициатив Главы государства, озвученных в рамках Послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы дополнительно будет выделено 2 триллиона тенге. Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы", - сказал министр.

Также он отметил, что в рамках данного направления предусматривается:

строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 миллиардов тенге;

обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд.миллиардов тенге, в том числе увеличение заработной платы сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты;

выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 миллиардов тенге.

Расходы социального блока увеличены на 298 миллиардов тенге и планируются в объеме 8,5 триллиона тенге или 37,5 процента от общих расходов бюджета.

"Средства будут направлены на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения", - заявил Жамаубаев.

Министр добавил, что расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 триллиона тенге с ростом на 317 миллиардов тенге. Регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 триллиона тенге или 32 процента от общих расходов.

На реализацию ряда неотложных задач предусматривается выделение 186 миллиардов тенге.

"В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 триллиона тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3 процента. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 триллиона тенге или 15,6 процента от общего объема расходов", - заключил министр.

По его мнению, стимулирование данного направления окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе.