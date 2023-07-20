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pxhere.com Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54
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Фото: pxhere.com

Расходы на королевскую семью сократили в Великобритании

Правительство Великобритании приняло решение сократить расходы на королевскую семью, передаёт BaigeNews.kz.

Королевские попечители опубликовали обзор cуверенного гранта, который устанавливает долю чистой прибыли Crown Estate, используемую для расчёта объёма государственного финансирования для поддержки короля.

Власти Великобритании приняли решение сократить сумму гранта, который выделяется правительством на расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов.

"Суверенный грант составит 12 процентов от чистой прибыли Crown Estates в следующем году, по сравнению с 25 процентами. Изменения произошли после значительного увеличения прибыли Crown Estate от оффшорной ветроэнергетики. В результате бюджет Королевской семьи будет на 24 миллиона фунтов стерлингов ниже в следующем году", - говорится в релизе.

Сэкономленные деньги будут использованы "для финансирования жизненно важных государственных услуг на благо нации".

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Сегодня, 22:54
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