"Раньше мы все понимали, что власть находится у окружения Елбасы" - эксперт о Кантаре

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В годовщину печальных январских событий политолог Ислам Кураев поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим взглядом на причины произошедшего и последовавшие за этим события в стране. По его мнению январская трагедия была вызвана комплексом сразу нескольких факторов:

"Причин того, что произошло в прошлом году в январе много: это и социальная напряженность, конфликт элит, передел собственности. Это было всё использовано сторонними силами для попытки государственного переворота. В итоге обычные демонстрации спровоцировали беспорядки. Причём, за столько лет подобного не было в Казахстане. Но мы должны помнить, что среди вышедших, в первую очередь, были простые граждане, которые хотели отстоять свои права. Другие люди использовали это в целях мародёрства, устрашения, захвата власти", - считает Кураев.

Среди наступивших за январём изменений наиболее важными политолог назвал появление новых людей во власти и отход семьи и сторонников Н. Назарбаева от системы управления государством.

"Государство входит в новую фазу модернизации государственной системы. Раньше мы все понимали, что власть находится у семьи, ближайших родственников, окружения Елбасы. Ситуация в этом сейчас значительно изменилась. В этом году мы увидели много новых людей у власти. И они не имеют никакого отношения к каким-либо кланам или семьям. Мы увидели, что в стране достаточное количество профессионалов, которые занимают свои места по праву".

Политолог считает, что выводы из трагедии должно извлечь и население, и руководство страны.

"Общество должно понимать, что мародёрство не приносит пользу. Государство же должно понимать, что любое пренебрежение к страданиям народа может привести к тому, что было в январе. Государство должно делать выводы больше, чем народ".

Напомним, что в Мажилисе прошло пленарное заседание, в ходе которого, были озвучены новые подробности январских событий.

Генпрокуратура назвала главным организатором госпереворота в Казахстане Карима Масимова.

Генпрокурор также сообщил, что экс-министр обороны Мурат Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий. По фактам превышения власти чиновников-правоохранителей в регионах следствие завершилось.