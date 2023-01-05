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  • Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий - генпрокурор
optimism.kz Сегодня, 10:48
710
Сегодня, 10:48
710
Фото: optimism.kz

Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий - генпрокурор

В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Мурата Бектанова, передаёт BaigeNews.kz. Подробностями поделился генеральный прокуроров Берик Асылов на пленарном заседании мажилиса.

"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране. Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке (статья 451 часть 3 УК РК). Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд", - сказал Берик Асылов.

По фактам превышения власти чиновников-правоохранителей в регионах следствие завершилось.

"Уголовные дела в отношении экс-руководителей трёх региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды. Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника департамента полиции Жамбылской области уголовное преследование прекращено за смертью лица (застрелился)", - сказал Берик Асылов.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.

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#январские события #алматинская трагедия #Минобороны #расследование #Генпрокуратура #суд
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 10:48
710
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