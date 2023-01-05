Генпрокуратура назвала главным организатором госпереворота в Казахстане Карима Масимова

Фото: kazpravda.kz

Генеральный прокурор Берик Асылов назвал бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова главным организатором попытки государственного переворота в стране в январе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Подготовка к госперевороту была. Покушение на госпереворот было. Возбуждено уголовное дело в отношении основных организаторов, первых руководителей КНБ Масимова и его заместителей", - сказал Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

Он также рассказал о причастности к делу Самата Абиша, занимавшего в те дни пост первого заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК и том, знал ли он о подготовке захвата власти Масимовым.

"Трудно сказать и ответить на этот вопрос. Сейчас идут непосредственно оперативно-следственные мероприятия, в том числе уголовные дела расследовались в части госизмены и захвата власти. Уголовное дело не прекращено. Вопрос об ответственности будет по окончанию", - заявил Асылов.

Он также отметил, что Самат Абиш был допрошен по делу о январских событиях в качестве свидетеля.

Действовал ли Масимов в своих интересах или выполнял чьи-то поручения, Асылов не ответил.

"Эти дела расследуются в особо секретном режиме... (...) Мы возбудили дела в отношении 18 лиц по организации беспорядков. Многие дела уже ушли (в суд - прим.). Если конкретно нужны фамилии, мы можем поднять их дополнительно", - отчитался спикер.