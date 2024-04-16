Ранил, добил, переехал - жителя Макинска признали виновным в убийстве с особой жестокостью

"Б. в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязненных отношений вызвал своего знакомого К. на пустырь села, первым выстрелом из ружья ранил его в плечо, догнав убегавшего раненого, выстрелил во второй раз в живот, затем ударил прикладом ружья в голову. После Б. сел в машину и переехал лежащего на земле К. От полученных ранений К. скончался. С целью скрыться с места преступления Б. угнал машину и разбил её, совершив неоднократные умышленные столкновения с другим авто", - сообщили в суде.

Вердиктом присяжных мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью, угоне автомобиля с причинением крупного ущерба потерпевшему и в умышленном повреждении чужого имущества.

Б. назначено 25 лет лишения свободы. Суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевших моральный вред в сумме 10 миллионов тенге и причинённый материальный ущерб на сумму более 1,5 миллиона тенге. Кроме этого, мужчине назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Приговор суда не вступил в законную силу.