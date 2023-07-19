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polisia.kz Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27
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Фото: polisia.kz

Ранение в парке: делом занялась полиция в Астане

По факту ранения мужчины стрелой в столичном парке начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Управлением полиции района "Алматы" начато досудебное расследование по статье 306 УК РК - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции.

Ранее сообщалось о том, что 51-летнего мужчину ранили стрелой в парке "Жеруйык".

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Сегодня, 20:27
186
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