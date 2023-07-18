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Мужчину ранили из лука в парке Астаны
Мужчина получил ранение стрелой в парке "Жерұйық" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Qumash.
Стрела вылетела откуда-то из темноты и пронзила ногу.
Выяснилось, что стреляли из лука в тире, расположенном неподалёку.
На место ЧП вызвали "скорую", фельдшеры вытащили стрелу из колена пострадавшего.
"После оказания первой медицинской помощи пациент транспортирован в травмпункт НИИТО имени Батпенова. Пациент отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны.
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