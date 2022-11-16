Ракеты упали в Польше близ границы с Украиной - СМИ

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CМИ сообщают о падении двух ракет на территории Польши неподалёку от границы с Украиной, передаёт BaigeNews.kz. По неподверждённым данным, погибли два человека.

Как пишет Еuronews, власти Польши созвали срочное заседание Комитета национальной безопасности после сообщений о падении ракет на территории страны. Официального подтверждения падения ракет нет. Польские спасатели лишь подтвердили факт взрыва в посёлке, но ничего не говорят о его причинах.

В Пентагоне заявили, что пока изучают информацию и не готовы комментировать происходящее и тем более говорить о возможности применения пятой статьи устава НАТО.

Ранее во вторник Россия нанесла массированный удар по украинской территории, выпустив, по данным Киева, несколько десятков ракет. В Минобороны России сообщили, что "опубликованные в СМИ обломки" не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, и никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российские войска не наносили.