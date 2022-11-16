Лента новостей
- Ракеты упали в Польше близ границы с Украиной - СМИ 03:10 113
- Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске 02:52 100
- Когда в Казахстане запустят ипотеку для среднего класса 01:30 189
- Ураган оставил без электричества часть Тараза 00:44 195
- В Петропавловске 155 студентов обучаются по программе Университета Аризоны 15.11.2022 304
- Мальчик-батыр родился в Астане 15.11.2022 391
- Казахстанец заставлял детей отправлять ему откровенные фото в соцсетях 15.11.2022 468
- Снести нельзя оставить: за что судится консервный завод с акиматом Уральска? 15.11.2022 294
- Гранты для молодёжи и НПО: какие проекты реализуют в Центре социальных инициатив 15.11.2022 294
- Экономия воды и новые кадры: как в Казахстане решают вопрос нехватки водных ресурсов 15.11.2022 497
- Часть пригородных маршрутов отменили в Астане из-за погоды 15.11.2022 364
- Наблюдается замедление экономического роста Казахстана — Абылкасымова 15.11.2022 354
- Снегопады и дожди обещают синоптики в Казахстане 16 ноября 15.11.2022 385
- Денуклеаризация: какой урок Казахстан преподнёс миру? 15.11.2022 469
- Только трое кандидатов обозначали внешнеполитическую повестку — политолог о проведении выборов президента 15.11.2022 462
- Тайник с оружием нашли за рестораном в Алматинской области 15.11.2022 424
- Буллинг, проблемы экологии и вопросы поддержки бизнеса — темы встреч кандидатов в президенты в регионах РК 15.11.2022 377
- Похищение невесты попало на видео в Шымкенте 15.11.2022 428
- Назначен вице-министр юстиции РК 15.11.2022 587
- Токаев запустил строительство автозавода в Алматы 15.11.2022 522
- В Астане предлагают построить ещё три линии ЛРТ 15.11.2022 1086
- Нацбанк собирается снова повысить базовую ставку 15.11.2022 434
- Кандидаты достаточно себя раскрыли – представители общественных фондов Астаны 15.11.2022 405
- Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам президента Казахстана 15.11.2022 404
- В каком из регионов Казахстана самый дешёвый чай 15.11.2022 453
- "Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись" - КТЖ 15.11.2022 396
- "Честно, открыто и справедливо" — казахстанские политологи о грядущих выборах президента 15.11.2022 616
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 491
- Казахстанцы завоевали две путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта 15.11.2022 413
- Выборы 2022: что известно о кандидате в Президенты Мейраме Кажыкене 15.11.2022 554
- К семи годам приговорили руководителя фирмы, не выплатившей налоги в Шымкенте 15.11.2022 610
- Парковки будут бесплатными 20 ноября в Астане 15.11.2022 630
- Прямые рейсы между Казахстаном и США - как идёт подготовка к запуску, рассказали в МИИР 15.11.2022 434
- Проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным в день выборов Президента 15.11.2022 417
- Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Жамбылской области 15.11.2022 475
- "Январские события не влияют на суд по делу Стати" - глава Минюста 15.11.2022 851
- Каракат Абден: "Я знаю, что нужно семье, обществу и Родине!" 15.11.2022 533
- Свыше 300 миллиардов тенге активов вернули Казахстану - глава АФМ доложил Токаеву 15.11.2022 402
- Когда будут известны результаты расследования аварии на шахте АМТ, рассказал Ильин 15.11.2022 452
- Суд приговорил Бахытгуль Хаменову к семи годам 15.11.2022 417
- Как и когда введут в обращение цифровой тенге? 15.11.2022 689
- Зарплату спасателей в Казахстане повысят в 2023 году 15.11.2022 478
- "Давление сохраняется": Министр нацэкономики высказался о росте цен в РК 15.11.2022 473
- В Казахстане на 271 ребенка приходится одна детская больничная койка 15.11.2022 644
- Казахстанцы выплатили налогов на 89 миллиардов тенге больше, чем планировалось - Минфин 15.11.2022 475
- Около половины погибших при пожарах были в состоянии алкогольного опьянения - МЧС РК 15.11.2022 519
- Дефицит газа в Уральске вызвал ажиотаж на заправках 15.11.2022 517
- Инфляция платных услуг в Казахстане достигла 13,5 процента - Нацбанк 15.11.2022 442
- Объём инвестиций в недвижимость в РК с начала года увеличился почти на 15 процентов 15.11.2022 452
- 2,4 триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам 15.11.2022 592
- 42 казахстанца заразились COVID-19 за сутки 15.11.2022 521
- Каракат Абден намерена подать иск в суд на блогера 15.11.2022 2544
- Водители Шымкента накатали почти восемь миллиардов тенге штрафов 15.11.2022 557
- В восстановительных работах на ТЭЦ Риддера задействовали ещё 150 человек 15.11.2022 775
- Злостных неплательщиков алиментов трудоустраивают в Павлодарской области 15.11.2022 1597
- Снес остановку в Петропавловске: врачи рассказали о состоянии детей 15.11.2022 749
- Многоэтажки Темиртау страдают от плохого отопления 15.11.2022 643
- Услуги кинотеатров в Казахстане подорожали на 10% 15.11.2022 549
- Загадочную смерть на ж/д путях расследуют в Карагандинской области 15.11.2022 6638
- Стало известно о запрете ОАЭ пускать россиян без обратных билетов на самолет 15.11.2022 1460
- Рост младенческой смертности фиксируют в Костанайской области 15.11.2022 514
- Сотни нарушений выявили на ТЭЦ в ВКО 15.11.2022 767
- На 16 тысяч домашних животных повесили светоотражающие ленты туркестанские полицейские 15.11.2022 538
- Инспекторы раскритиковали борьбу с замором рыбы в Павлодаре 15.11.2022 561
- Каракат Абден: "Уделяйте больше внимания не кандидатам, а избирателям" 15.11.2022 597
- 77,5% казахстанцев намерены участвовать в голосовании на досрочных президентских выборах – соцопрос 14.11.2022 520
- В Казахстане усилено патрулирование республиканских трасс 14.11.2022 550
- С жителей Риддера не будут взимать плату за услуги ТЭЦ за ноябрь 14.11.2022 680
- Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области 14.11.2022 1097
- Нарушения при проведении опросов общественного мнения выявили в Казахстане 14.11.2022 487
- На выборы президента в Казахстане можно прийти с цифровым удостоверением личности 14.11.2022 538
- "Лучше, чем Питер" — релокант из России об Алматы 14.11.2022 10848
- Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане 14.11.2022 446
- Токаев: Будущее нашей страны – в руках молодёжи 14.11.2022 511
- Выборы-2022: кандидаты в президенты убеждают избирателей в регионах отдать за них голоса 14.11.2022 593
- ЦИК отозвала аккредитацию двух международных наблюдателей 14.11.2022 485
- Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по водному поло 14.11.2022 590
- Часть Атырау осталась без электроэнергии 14.11.2022 480
- В столице родилась тройня Касым, Жомарт и Кемел 14.11.2022 1238
- В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана 14.11.2022 479
Ракеты упали в Польше близ границы с Украиной - СМИ
CМИ сообщают о падении двух ракет на территории Польши неподалёку от границы с Украиной, передаёт BaigeNews.kz. По неподверждённым данным, погибли два человека.
Как пишет Еuronews, власти Польши созвали срочное заседание Комитета национальной безопасности после сообщений о падении ракет на территории страны. Официального подтверждения падения ракет нет. Польские спасатели лишь подтвердили факт взрыва в посёлке, но ничего не говорят о его причинах.
В Пентагоне заявили, что пока изучают информацию и не готовы комментировать происходящее и тем более говорить о возможности применения пятой статьи устава НАТО.
Ранее во вторник Россия нанесла массированный удар по украинской территории, выпустив, по данным Киева, несколько десятков ракет. В Минобороны России сообщили, что "опубликованные в СМИ обломки" не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, и никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российские войска не наносили.
-
Trend news
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3298
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 7661
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2559
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1715
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1837
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8671
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40308
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1565
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1263
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10935
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2130
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18246
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3586
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2445
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3885
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7963
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6156
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2118
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9821
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1751
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1828
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2583
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34394
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2597
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3808
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2406
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3459
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3705
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43616
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2153
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58339
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14435
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17633
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3241
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3108
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4149
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4301
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5601
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13489
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6749
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89636
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5675
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5196
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14076
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7403
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4090
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4429
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34222
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5217
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6336
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13267
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12462
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9198
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301837
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9687
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9014
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26240
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9513
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9257
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16334
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11895
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11650
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13360
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29798
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11389
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15107
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22641
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13115
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13625
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10482
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30578
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10563
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349865
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39088
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11476
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11992
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17893
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11199
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51132
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 16133
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 491
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 712
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 802
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1023
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 686
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1089
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 846
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1032
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 975
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1125
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1298
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1148
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1300
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1526
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1528
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1730
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2209
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2537
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2193
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2457
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2345
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2443
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2455
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2223
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2702
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2944
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2658
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20874
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2969
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2814
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2827
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7918
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3558
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14056
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12218
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12230
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12825
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11820
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16140
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12895
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14335
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15313
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15015
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12561
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12990
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30342
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13986
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16568
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13063
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14265
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14939
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16197
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14360
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16328
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15863
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17029
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16938
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33575
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17408
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18397
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18025
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18949
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18861
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28102
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18346
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25645
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36395
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20118
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26749
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24853
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26632
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22717
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24266
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22571
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22168
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22131
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37828
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24201
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22280
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27476