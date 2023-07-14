Ракета‑носитель Epsilon S взорвалась в Японии

Фото: EADaily

Небольшая ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась в пятницу, 14 июля, во время испытаний двигателя второй ступени. Это следует из трансляции, которая велась на канале NVSlive в Youtube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EADaily.

Взрыв произошел примерно через минуту после начала испытаний двигателя. К месту инцидента направлены пожарные расчеты.

Как сообщает телеканал NHK, в результате инцидента никто не пострадал.

Epsilon S - это новая модификация с усовершенствованным обтекателем, которая должна прийти на замену Epsilon. Ввод новой ракеты в эксплуатацию намечен на 2024 год.