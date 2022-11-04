"Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера

Фото: Кадр из видео

В Сети появилось видео, на котором блогер из России рассказывает, как вернул номера автомобиля, снятые полицейскими в Алматы за неправильную парковку. Парень сообщил, что госномера ему отдали за "рахмет", передаёт BaigeNews.kz. Он также нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Всё это блогер снимал на свой телефон и выкладывал в соцсети.

"Ситуация случилась: оставил машину, здесь, оказывается, ыл знак. Нам сняли номера. В Москве такого абсолютно нигде нет. Просто штраф выпишут. В итоге порешали. Номера на месте. Сейчас будем их ставить. Договориться можно везде и всегда, но наказание ннужно нести", - сказал блогер в видео.

"В казахстане всё просто. "Рахмет" закинул и поехал дальше", - подписал он своё видео. В полиции Алматы сообщили, что по данному факту в отношении сотрудников проводится служебное расследование.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту Управлением местной полицейской службы департамента полиции города Алматы данный водитель будут привлечён к административной ответственности согласно законодательству Республики Казахстан. Также в отношении сотрудников полиции начата служебная проверка", - сообщили в департаменте полиции.

В Департаменте полиции Алматы также сообщили, что что 21-летний гражданин Российской Федерации, грубо нарушивший правила дорожного движения, привлечён к ответственности сразу по трём правонарушениям:

по статье 601 части 1 КоАП РК – "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги";

по статье 596 части 2 КоАП РК – "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона";

по статье 591 части 1 КоАП РК- "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией".