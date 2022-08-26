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Рабство в Лаосе: казахстанка вызволена и возвращается на родину
Казахстанка Анель Бермаганбетова, заявившая, что находится в трудовом рабстве в Лаосе, сейчас на свободе и держит путь домой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на её брата.
Канат Бермаганбетов опубликовал в Instagram видео, где полностью показал и рассказал, как проходила "операция" по вызволению его сестры из Лаоса.
По его словам, Анель вместе с его другом находятся на пути в Бангкок, после она прилетит на родину.
В переговорах с китайцами были задействованы буквально все госструктуры Казахстана, также был подключён Интерпол.
"Буквально в семь часов вечера вчера Анелю вызвали её китайские начальники и сказали, что завтра её вывезут до границы. Когда Анеля мне это переслала, у меня оставались буквально считаные секунды, чтобы принять решение. Эти условия меня устроили, сумма была снижена с 9 тысяч до 5 тысяч долларов. Я сказал Анеле, что мы готовы. Мы с другом плотно прорабатывали все моменты. Полиция Лаоса на КПП очень удивились, увидев паспорт Анель. Получается, они знали, у них была вся информация, оказывается, вот так они работают", – рассказал Канат Бермаганбетов.
Убедившись в освобождении сестры, Канат перевёл нужную сумму её "работодателям".
Напомним, гражданка Казахстана Анель Бермаганбет оказалась обманута, поверив обещаниям трудоустроить её в Таиланде. О своих злоключениях девушка написала в Instagram. По её словам, она ехала на работу менеджера по работе с клиентами, а её привезли на закрытую частную территорию и отказались выпускать.
По заявлению казахстанки полиция завела уголовное дело и начала расследование.
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