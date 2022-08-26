Рабство в Лаосе: казахстанка вызволена и возвращается на родину

Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

Казахстанка Анель Бермаганбетова, заявившая, что находится в трудовом рабстве в Лаосе, сейчас на свободе и держит путь домой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на её брата.

Канат Бермаганбетов опубликовал в Instagram видео, где полностью показал и рассказал, как проходила "операция" по вызволению его сестры из Лаоса.

По его словам, Анель вместе с его другом находятся на пути в Бангкок, после она прилетит на родину.

В переговорах с китайцами были задействованы буквально все госструктуры Казахстана, также был подключён Интерпол.

"Буквально в семь часов вечера вчера Анелю вызвали её китайские начальники и сказали, что завтра её вывезут до границы. Когда Анеля мне это переслала, у меня оставались буквально считаные секунды, чтобы принять решение. Эти условия меня устроили, сумма была снижена с 9 тысяч до 5 тысяч долларов. Я сказал Анеле, что мы готовы. Мы с другом плотно прорабатывали все моменты. Полиция Лаоса на КПП очень удивились, увидев паспорт Анель. Получается, они знали, у них была вся информация, оказывается, вот так они работают", – рассказал Канат Бермаганбетов.

Убедившись в освобождении сестры, Канат перевёл нужную сумму её "работодателям".

Напомним, гражданка Казахстана Анель Бермаганбет оказалась обманута, поверив обещаниям трудоустроить её в Таиланде. О своих злоключениях девушка написала в Instagram. По её словам, она ехала на работу менеджера по работе с клиентами, а её привезли на закрытую частную территорию и отказались выпускать.

По заявлению казахстанки полиция завела уголовное дело и начала расследование.