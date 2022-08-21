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  • Рабство в Лаосе: по заявлению казахстанки полиция завела уголовное дело
anel.bermaganbet Вчера, 13:55
534
Фото: anel.bermaganbet

Рабство в Лаосе: по заявлению казахстанки полиция завела уголовное дело

По заявлению казахстанки Анель Бермаганбет о том, что ее насильно удерживают на частной территории в Республике Лаос, полиция РК начала досудебное расследование, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека"). Начато досудебное расследование. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", — сообщили в пресс-службе МВД.

О данном происшествии уведомлено министерство иностранных дел РК. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, направлено письмо в департамент консульства РК, отметили в ведомстве. 

Гражданка Казахстана Анель Бермаганбет оказалась обманута, поверив обещаниям трудоустроить её в Таиланде. О своих злоключениях девушка написала в Instagram. По её словам, она ехала на работу менеджера по работе с клиентами, а её привезли на закрытую частную территорию и отказались выпускать. 

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#рабство #Лаос #полиция
Вчера, 13:55
534
Журналист

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