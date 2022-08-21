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  • "Ты должна остаться тут на год": казахстанка заявила, что попала в рабство в Лаосе
anel.bermaganbet Вчера, 10:16
1627
Фото: anel.bermaganbet

"Ты должна остаться тут на год": казахстанка заявила, что попала в рабство в Лаосе

Гражданка Казахстана Анель Бермаганбет оказалась обманута, поверив обещаниям трудоустроить ее в Таиланде, передает BaigeNews.kz. О своих злоключениях девушка пишет в Instagram. По ее словам, она ехала на работу менеджера по работе с клиентами, а ее привезли на закрытую частную территорию и отказались выпускать. 

"Я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим китайцем о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелет и улететь домой. На что он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на один год. Соответственно у меня поднялась паника. Компания оказалась мошенниками, которая якобы является платформой для инвестиций, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами", — написала Бермаганбет. 

 
 
 
 
 
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A post shared by Mixed girl: 🇰🇿🇰🇷🇷🇺 (@anel.bermaganbet)

По её словам, она успела предупредить об этом родных в Кызылординской области, и те сейчас обивают пороги различных инстанций, чтобы вытащить девушку из плена. 

"Близкие из Казахстана работают над решением и выходом из данной ситуации. На данный момент вышли на посольство Вьетнама, Тайланда, Ханои, Посольство РФ в Лаосе, все обещают помочь. Но суть в том, что это не то государство, где можно решить проблему за один день. Брат написал заявление в ДВД по Кызылординской области, 40 часов прошло, ему никто не ответил. Решают задачу своими силами, через знакомых", — сообщила Анель.

Редакция BaigeNews.kz обратилась в МИД за разъяснением ситуации. Мы ждем официальный комментарий ведомства. 

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#рабство #Лаос #МИД
Вчера, 10:16
1627
Журналист

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