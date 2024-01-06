Работодатели на селе, построившие арендное жилье, могут получить субсидии

Министерство промышленности и строительства разработало правила, согласно которым, работодатели, построившие арендное жилье в селе, посёлке или сельском округе, могут рассчитывать на государственное субсидирование в размере до 5 млн тенге. Это покроет затраты на строительство жилья площадью от 75 до 100 кв метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для получения субсидии работодателям необходимо заключить трудовой договор с работником на 5 лет, а также обеспечить отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.

Списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяются и утверждаются акиматами.

Не подлежат включению в списки населенные пункты, находящихся на расстоянии до 30 км с областными центрами, моно- и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов.

Правила вступают в силу с 15 января 2024 года.