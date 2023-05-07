Работники морга прикарманивали деньги жителей Атырау

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Жители Атырау платили работникам морга порядка 100 тысяч тенге за обработку усопших формалином, хотя эту услугу предоставляет государство за 13 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на AtyrauPress.

По данным Атырауского филиала РОО 2Әділдік Жолы", в отношении сотрудников КГКП "Атырауское областное патологоанатомическое бюро". ведется следствие.

Как известно, в моргах существует услуга обработки усопшего формалином. Она нужна для того, чтобы замедлить процесс разложения тела. Услуга платная, предоставляется государством за 13 000 тенге. Однако, атыраусцы уверяют, что за эту услугу платили сотрудникам морга не менее 100 тысяч тенге.