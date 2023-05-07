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Pexels Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15
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Фото: Pexels

Работники морга прикарманивали деньги жителей Атырау

Жители Атырау платили работникам морга порядка 100 тысяч тенге за обработку усопших формалином, хотя эту услугу предоставляет государство за 13 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на AtyrauPress.

По данным Атырауского филиала РОО 2Әділдік Жолы", в отношении сотрудников КГКП "Атырауское областное патологоанатомическое бюро". ведется следствие.

Как известно, в моргах существует услуга обработки усопшего формалином. Она нужна для того, чтобы замедлить процесс разложения тела. Услуга платная, предоставляется государством за 13 000 тенге. Однако, атыраусцы уверяют, что за эту услугу платили сотрудникам морга не менее 100 тысяч тенге.

"Жители Атырауской области писали в соцсетях, что деньги за эту услугу они перечисляли не на расчетный счет КГКП "Атырауское областное патологоанатомическое бюро", а через перевод частному лицу. Писали люди об этом нарушении и правозащитникам. Мы обратились в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области, чтобы проверить анонимные сообщения. В результате выяснилось, что фамилий анонимных авторов в списках получивших услуги в Атырауском морге не значится. А вот то, что сотрудники морга вместо счета компании предлагали людям личный счет дочери завскладом учреждения, – подтвердилось. Сегодня в отношении сотрудников ведется следствие", - сообщили в Атырауском филиале РОО "Әділдік Жолы".

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Сегодня, 23:15
53
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