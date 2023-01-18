Работают даже ночью: в Астане начали очищать от гололёда дороги и тротуары

Фото: официальный сайт акимата Астаны

В Астане приступили к очистке и противогололёдной обработке дорог и тротуаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В администрации города отметили, что в последние дни на тротуарах и дорогах столицы из-за резкого перепада температур образовалась наледь. Коммунальные службы города ведут активные круглосуточные уборочные работы, а также очистку территории проезжей и пешеходной частей ото льда.

Активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тысячи кубометров снега или 2 535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 миллиона кубометров снега и наледи.

Также ведётся отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и так далее.

"Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололёде", - отметили в акимате.