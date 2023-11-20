Операция “Правопорядок”: полиция Казахстана переведена на усиленный режим

МВД объявило широкомасштабную операцию “Правопорядок”. Вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства. Основной акцент делается на принцип “нулевой терпимости” к любым мелким правонарушениям. Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое", - сообщили в МВД.

Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.

Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.