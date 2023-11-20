Операция “Правопорядок”: полиция Казахстана переведена на усиленный режим
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МВД объявило широкомасштабную операцию “Правопорядок”. Вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.
Основной акцент делается на принцип “нулевой терпимости” к любым мелким правонарушениям. Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое", - сообщили в МВД.
Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.
Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.
"Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет", – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.
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