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рixabay Сегодня, 02:18
285
Сегодня, 02:18
285
Фото: рixabay

Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау

3 марта в областной больнице от полученных на одном из объектов АНПЗ травм скончался рабочий субподрядной организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

В пресс-службе АНПЗ предварительно сообщили, что несчастный случай произошёл на строительной площадке механических очистных сооружений (МОС) во время маневра грузоподъемной техники:

"Пострадавший был незамедлительно доставлен в областную травматологию, но позднее скончался от полученных травм. Обстоятельства происшествия и причины несчастного случая выясняются. Руководство и трудовой коллектив ТОО "АНПЗ" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - прокомментировали в компании.

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#Атырау #нефтеперерабатывающий завод #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:18
285
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