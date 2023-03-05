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285Фото: рixabay
Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау
3 марта в областной больнице от полученных на одном из объектов АНПЗ травм скончался рабочий субподрядной организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.
В пресс-службе АНПЗ предварительно сообщили, что несчастный случай произошёл на строительной площадке механических очистных сооружений (МОС) во время маневра грузоподъемной техники:
"Пострадавший был незамедлительно доставлен в областную травматологию, но позднее скончался от полученных травм. Обстоятельства происшествия и причины несчастного случая выясняются. Руководство и трудовой коллектив ТОО "АНПЗ" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - прокомментировали в компании.
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