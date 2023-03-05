Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау

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3 марта в областной больнице от полученных на одном из объектов АНПЗ травм скончался рабочий субподрядной организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

В пресс-службе АНПЗ предварительно сообщили, что несчастный случай произошёл на строительной площадке механических очистных сооружений (МОС) во время маневра грузоподъемной техники: