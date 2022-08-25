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pexels.com Сегодня, 01:15
230
Фото: pexels.com

Рабочий погиб на Тенгизе во время пневматических испытаний

Трагический случай произошел на территории вахтового поселка Оркен, передаёт BaigeNews.kz.

24 августа на Тенгизе произошёл несчастный случай.

Как сообщается, у субподрядчика ТШО ТОО Infra Del Project (подрядчик КТР), который проводил пневмоиспытания на герметичность, шланг не выдержал нагрузки и  ударил рабочего. В результате рабочий погиб.

Как сообщает ATPress.kz, все работы на данный момент приостановлены, сотрудники компании отправлены в вахтовый городок. 

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#Атырау #смерть #месторождение
Сегодня, 01:15
230
Журналист

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