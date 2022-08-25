Рабочий погиб на Тенгизе во время пневматических испытаний

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Трагический случай произошел на территории вахтового поселка Оркен, передаёт BaigeNews.kz.

24 августа на Тенгизе произошёл несчастный случай.

Как сообщается, у субподрядчика ТШО ТОО Infra Del Project (подрядчик КТР), который проводил пневмоиспытания на герметичность, шланг не выдержал нагрузки и ударил рабочего. В результате рабочий погиб.

Как сообщает ATPress.kz, все работы на данный момент приостановлены, сотрудники компании отправлены в вахтовый городок.