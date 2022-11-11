Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане

Фото: Иллюстративное фото

Строительная люлька, закреплённая на одном из ЖК в Астане, сорвалась с 14 этажа здания. Находившиеся в ней рабочие упали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло 11 ноября.

Известно, что от полученной травмы один из упавших мужчин скончался на месте, второго госпитализировали.

По факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.