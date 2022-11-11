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Иллюстративное фото Сегодня, 19:46
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Фото: Иллюстративное фото

Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане

Строительная люлька, закреплённая на одном из ЖК в Астане, сорвалась с 14 этажа здания. Находившиеся в ней рабочие упали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло 11 ноября. 

Известно, что от полученной травмы один из упавших мужчин скончался на месте, второго госпитализировали. 

По факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

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#происшествие #Астана #стройка
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:46
77
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