Рабочие повредили Великую китайскую стену – они хотели сократить дорогу

Строители серьезно повредили часть Великой китайской стены в центральной провинции Шаньси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным полиции, двое рабочих, которым надоело ходить в объезд на свой строительный участок, с помощью экскаватора углубили и расширили просевшую часть стены, доведя ее до уровня земли. Получившаяся таким образом дорога заметно сократила путь до участка стройки "32-я Великая стена", на котором они работали.

О повреждении в полицию сообщили 24 августа. Оба подозреваемых – 38-летний мужчина и 55-летняя женщина – задержаны, продолжается расследование.

В сообщении китайских властей подчеркивается, что они нанесли "непоправимый ущерб целостности Великой стены эпохи Мин и сохранности культурных реликвий".

Расположенная в уезде Юйю "32-я Великая стена" – это участок Великой стены Мин. Она относится к категории историко-культурных объектов, охраняемых на провинциальном уровне.

Великая стена, ставшая в 1987 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, строилась и перестраивалась непрерывно с 220 года до н. э. до эпохи правления династии Мин в 1600-х годах. В то время она была крупнейшим в мире военным сооружением.

За прошедшие годы некоторые участки стены были повреждены или разрушены, особенно в отдаленных сельских районах.

В 2016 году газета Beijing Times сообщила, что более 30% Великой стены династии Мин полностью разрушено, и только 8% из них считаются хорошо сохранившимися.