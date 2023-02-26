QR-профилактику начала прокуратура в Мангистау

Фото: lada.kz

Специальные QR-коды появились в общественных местах Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Таким образом жители могут получить информацию, советы, пошаговый алгоритм по противодействию отдельным видам правонарушений. Для этого нужно навести камеру смартфона на сам QR-код, выбрать нужный раздел.

К примеру, в разделе "Защита детей" есть вся необходимая информация для родителей и детей. Там же по прямым ссылкам можно перейти на официальные сайты правозащитных организаций.

Закреплены информационные памятки "Как не стать жертвой мошенников", а также для потенциальных дольщиков. Помимо этого на платформе "QR-профилактика" имеются номера телефонов доверия органов прокуратуры Мангистауской области, мобильной группы по защите бизнеса.