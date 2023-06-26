"Қазақстан Барысы-2023" в честь Дня города пройдёт в Астане 2 июля

Фото: instagram.com/qazaqstan_barysy

В Астане проведут республиканский турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казакша курес, приуроченный ко Дню столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях будут участвовать сильнейшие палуаны, прошедшие отборочные этапы в регионах и попавшие в финал турнира "Қазақстан барысы - 2023". Общее количество участников в этом году - 41: по два с каждого региона, а также победители турнира среди силовых структур "Аскер Барысы" и прошлогоднего отбора. Отметим, что само состязание проводят на постоянной основе с 2011 года.

Турнир проводят для развития и поддержки национального вида спорта - казах курес. Кроме того, основной задачей турнира организаторы ставят привлечение молодёжи к спорту и сохранение национальных традиций.

Турнир организован при поддержке министерства культуры и спорта РК, акимата города Астаны, Ассоциации "Qazaq kuresi" и Фонда поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy.

Посмотреть турнир в прямом эфире болельщики смогут на телеканалах Qazsport и TRT Avaz.

Ранее в АФМ сообщили о том, что будут проверены расходы в один миллиард тенге на проведение турнира "Қазақстан барысы" в Алматы. Уточнялось, уже сейчас проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.