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  • В АФМ решили проверить расходы в 1 млрд тенге на "Қазақстан барысы" в Алматы
sports.kz Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17
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Фото: sports.kz

В АФМ решили проверить расходы в 1 млрд тенге на "Қазақстан барысы" в Алматы

В Агентстве по финансовому мониторингу проверяют законность расходования более одного миллиарда тенге на проведение турниров по  казакша курес в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Проверка законности расходования организаторами 1,075 миллиарда тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

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Сегодня, 09:17
230
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