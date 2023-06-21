В АФМ решили проверить расходы в 1 млрд тенге на "Қазақстан барысы" в Алматы

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В Агентстве по финансовому мониторингу проверяют законность расходования более одного миллиарда тенге на проведение турниров по казакша курес в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Проверка законности расходования организаторами 1,075 миллиарда тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.